Cumhurbaşkanı Duda, İncirlik'teki Polonyalı askerlerle buluştu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda: "Müttefiklerimizle omuz omuza durmaya devam ediyoruz"

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, İncirlik Üssü'nde görev yapan Polonyalı askerleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye resmi ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda dün eşi Agata Korhhauser Duda ile birlikte NATO'nun Karadeniz ve Akdeniz'deki güvenlik izleme misyonu kapsamında İncirlik Üssü'nde bulunan Polonya Askeri Birliği'ndeki askerlerle bir araya geldi.

Burada Polonyalı askerlere hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Duda, "Müttefiklerimizle omuz omuza durmaya devam ediyoruz. Bu misyonu üstlendiğiniz için teşekkür ederiz. Çünkü Türkiye'nin bu desteğe ihtiyacı vardı, bizim formumuzda müttefik varlık kanıtına da ihtiyacı vardı. Bunun için sizlere minnettarım. Mükemmel olacağınızdan ve tüm görevlerinizi mükemmel bir şekilde yaparak tamamlayacağınıza dair hiçbir şüphem yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi ziyaretin ardından İncirlik'ten ayrıldı.

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