Kozan'da gençler 10 poşet atık topladı

Adana'nın Kozan ilçesinde, Türk Kızılay’ı genç gönülleri ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, mesire alanındaki atık ve çöpleri toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.

Cumhurbaşkanın eşi Emine Erdoğan’ın sıfır atık projesinden ilham alarak “Geri Kazanımı Şenlendirme Projesi” kapsamında düzenlenen etkinlikte yaklaşık 1 dönüm arazi de 10 poşet atık toplandı.

Türk Kızılayı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz, bu yıl çevrede duyarlılığında güzel bir ivme yakaladıklarını ifade ederek, "Kozan güzel bir doğası olan ilçe ama 1 dönüm alandan 10 poşet çöp çıktı. İnsanlar piknik yaptığı alanı daha temiz tutmalı” dedi.

Etkinliğe destek veren Türkiye Gençlik Vakfı Kozan Temsilcisi Özgür Çoban ise Z kuşağı gençliğinin gönül kuşağı olduğunu ifade ederek, gençlere bu anlamlı davranışları için teşekkür etti.

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