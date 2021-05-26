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'Bisikletiyle TIR´ın altında kalan Enes öldü, yakını gözyaşlarına boğuldu' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan bilgiler ve gelişmelerle yeniden servis ediyoruz.YENİDEN

--------------------Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken TIR´ın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Ömer Yılmaz yaralandı, arkasındaki yeğeni Enes Akbulut (13), ise yaşamını yitirdi. Enes akbulut'un cenazesini teslim almaya gelen yakınları, morg önünde uzun süre gözyaşı döktü.

İstanbul´dan ziyarete gelen ablasının oğlu Enes Akbulut´u da yanına alan Ömer Yılmaz, bugün saat 09.00 sıralarında elektrikli bisikletle iş yerine gitmek için yola çıktı. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı´nda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Yılmaz´ın kullandığı elektrikli bisiklete, Şahin Ö. yönetimindeki 31 PR 557 plakalı TIR çarptı. TIR´ın altına aldığı elektrikli bisiklet, yaklaşık 25 metre sürüklendi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Enes Akbulut´un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bacağından yaralanan Ömer Y. ise ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yerine gelen Enes Akbulut´un bir yakını, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Akbulut´un cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Şahin Ö. ise emniyete götürüldü.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Morg önüne gelen Enes Akbulut´un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Enes´in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Bu sırada Enes´in bir yakını sinir krizi geçirip, yere yığıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-26 14:41:53



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