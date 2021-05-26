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Abdioğulları İSO 500’de 52 basamak yükseldi Abdioğulları Yönetim Kurulusu Üyesi Salih Sütcü, hızlı yükselişin temelinde çok çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak ve ihracata odaklanmak olduğunu belirtti

İHA

Abdioğulları İSO 500’de 52 basamak yükseldi Abdioğulları Yönetim Kurulusu Üyesi Salih Sütcü, hızlı yükselişin temelinde çok çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak ve ihracata odaklanmak olduğunu belirtti

Türkiye’nin en büyük dokunmuş ve örülmüş plastik ambalaj üreticilerinden Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş, İstanbul Sanayi Odası’nca (İSO) açıklanan “Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020" listesinde 297. sırada yerini aldı.
İSO'nun, şirketlerin üretim ve satışlarını dikkate alarak açıkladığı ilk 500 sanayi kuruluşu listesinde 2016'da 448'nci, 2017'de 25 basamak yükselerek 423'ncü, 2018'de 40 basamak yükselerek 383'ncü, 2019'da 34 basamak yükselerek, 349’ncu olan Abdioğulları bu kez 52 basamak birden yükseldi.
Temelleri 1963 yılında Abdi Sütcü tarafından atılan, her yıl yeni yatırımlarla bölge ve ülke ekonomisine değer katan Abdioğulları A.Ş. plastik dokumadan, tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik tekstile kadar uzanan geniş bir yelpazede birden fazla sektöre hitap ediyor.
Abdioğulları Yönetim Kurulusu Üyesi Salih Sütcü, hızlı yükselişin temelinde çok çalışmak, üretmek, istihdam sağlamak ve ihracata odaklanmak olduğunu bildirdi. Aynı zamanda Adana Sanayi Odası (ADASO) ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (ATHİB) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Salih Sütcü, üretimden kazandıklarını yine yatırımlara dönüştürdüklerini söyledi.

Tarım sektörüne yatırım
2020 yılında abcoFARM markası ile tarım sektörüne de girdiklerini belirten Salih Sütcü, Çukurova’da 1000 dönüm alandaki narenciye bahçesi yatırımının ardından 870 dönümlük zeytin bahçesi ve Ereğli’de yer alan 1050 dönüm elma bahçesi projesi ile de toplamda 2920 dönüm alanda tarımsal üretim yaptıklarını kaydetti.
Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 8 tesiste yaklaşık 1600 kişi istihdam eden firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, “Sektörümüzde dünya trendlerini yakından takip ederek, ürün yelpazemizi günün ihtiyaçlarına göre genişletiyoruz” dedi.
Tesislerinde polietilen hammaddesinden üretilecek sera örtüsünden, solarizasyon, malç ve shrink palet örtüsüne, silaj filminden, shrink ile laminasyon filme kadar çeşitli ürünleri ürün yelpazemize dahil ettiklerini belirten Salih Sütcü, bu ürünlerin özelliklerine de dikkati çekerek, şunları kaydetti:
“Böylelikle sera örtüsünde, uygun üretim reçeteleri ve müşteri taleplerine bağlı olarak güneşe karşı dayanıklılık, ışık ve sıcaklık kontrolü, rutubet tutmama, sislenme, kükürt ve klor kimyasallarına karşı direnç gibi özellikler sağlanabilecektir.”

Zararlılarla ilaçsız mücadele
Salih Sütcü, “Solarizasyon örtüsünün” güneş enerjisinden faydalanılarak yapılan bir çeşit inaktivasyon yöntemi olduğunu ve tarım ilacı kullanılmadan topraktaki zararlıların temizlenmesini sağladığını vurguladı.
Malç örtüsünün ise toprak üzerine örtülerek, bitkinin toprak ile temasını engelleyip, temiz kalmasını sağladığını belirten Salih Sütcü, şöyle devam etti:
“Shrink palet örtüsünü ise tuğla, seramik, beyaz eşya, şişe paketleme gibi sektörler başta olmak üzere birçok endüstride kullanmak mümkündür. Laminasyon filminin öne çıkan özelliği çok yüksek yüzey gerilimi ile yüksek tutkal tutma özelliğidir. Silaj filmi ise besi ve süt hayvancılığı yetiştiriciliğinde yemin saklama dönemi boyunca ürünlerin doğal besin değerini koruyup ve yüksek kaliteli besinler sağlıyor.”

Yenilenebilir enerjiye yatırım
Salih Sütcü, Abdioğulları A.Ş olarak hem çevreyi koruma hem de enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini de kurduklarını anımsatarak, ilk yatırımı olan 1 MW’ lık Güneş Enerjisi Santralini (GES) 2016 yılında devreye aldıklarını ve yeni yatırımlarla GES gücünü önce 3 MW’ a, 2020 yılında ise toplam GES gücünü 15 MW ’a çıkardıklarını kaydetti.
Abdioğulları A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Salih Sütcü, bölge ve ülke ekonomisine değer katma gururu ile bundan sonraki süreçte de her koşulda üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracata devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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