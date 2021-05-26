Tır PTS direğini devirdi, onlarca kuş telef oldu

Adana’nın Kozan ilçesinde Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan tır devrildi. Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, direğe yuva yapan çok sayıda kuş telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Suat Savaş Öztürk'ün kullandığı 01 Y 8577 kupa 01 Y 7250 plakalı tırın dorsesi şase yaparak kalktığı sırada ilçe girişindeki PTS kameralarının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan tır ile direk devrildi. Direkte bulunan kuş yuvasındaki onlarca serçe ise karayolunda telef oldu.

Tır sürücüsü Suat Savaş Öztürk kazayı yara almadan atlattı.

Kaza yerine gelen Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri olay yerinde inceleme yaptı. AdanaKozan karayolu bir süre geçici olarak trafiğe kapandı.

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