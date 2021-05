Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Çukurova´yı turladı

Can ÇELİK Eser PAZARBAŞI / ADANA,(DHA)Dünya genelinde son 15 yıldır düzenli olarak yapılan Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi, Türkiye etabına devam ediyor. İlk olarak Edirne´ye uğrayan ekip birkaç kentin ardından bugün Adana´yı turladı.

Macera tutkunu rallicilerin bir araya gelerek 16 Mayıs´ta Belçika´nın başkenti Brüksel´den başlattıkları ve sırasıyla Almanya, Avusturya, İtalya, Slovenya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'ı geçerek Türkiye'ye geldikleri Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi´nde bugünkü durak Adana oldu. Edirne´de ülkeye giriş yapan ralliciler, İstanbul ve Ankara´nın ardından dün Kapadokya´ya gitti. Orada vakit geçiren katılımcılar gece saatlerinde Adana´ya geldi. Gün içerisinde araçlarıyla Adana´yı turlayan ralliciler, Çukurova´nın tadını çıkardı.

BAŞKANI NADİR SERİN: ADANALILAR BİZİ MİSAFİR GİBİ AĞIRLIYOR

Bugün öğleden sonra Seyhan Nehri´nin manzarasını izleyen ekip, bol bol fotoğraf çektirdi. Grup adına konuşan Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, bu sporu yaparken Türkiye´nin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerine dikkat çekmek için yola çıktıklarını belirtti. 15´inci yıllarını doldurmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden ve bugün Adana´da olmanın tadını çıkardıklarını söyleyen Serin "Adana bizim her sene uğradığımız bir yer. Amacımız bir turist olarak değil de bir misafir olarak gezmek ve Adanalılar bizi misafir gibi ağırlıyorlar. Bu çok hoşumuza gidiyor. Doğu ve batı medeniyetlerinin buluşması, iki medeniyetin kardeşliği bizim için çok önemlidir. Biz burada bir köprü vazifesi görmek istiyoruz" dedi.

Uzun bir yolculuğa zorlanmadan ve eğlenerek devam ettiklerini belirten rallinin Türkiye sorumlusu Ayşe Uğurlu ise ülkenin doğal ve kültürel güzelliklerini tanıtmaya devam edeceklerini belirtti. Ekip, daha sonra Antalya´nın Side ilçesine doğru yola çıktı. Rallinin 29 Mayıs'ta Muğla Dalyan'da sona ereceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

2021-05-26 16:47:26



