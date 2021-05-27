Kızılaycılar "Geri kazanıyoruz" diyor

Türk Kızılay Adana Kadın Kolları, “Geri Kazanıyoruz Şenlendirme Projesine” park, sokak, sahil, mesire alanlarında atık ve çöp toplama etkinliği ile başladı.

Adana'nın Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Kozan İlçelerinde eş zamanlı başlayan etkinliklere, Kızılay Şubelerinin Kadın Kolları ve Genç Kızılay ekipleri katıldı.

Atıklar konusunda farkındalık oluşturmak, toplumu bilinçlendirmek ve çevrenin temiz tutulmasını teşvik etmeyi amaçlayan etkinlikte toplanan atık ve çöpler, ayrıştırılarak geri dönüşüme yönlendirildi.

Proje kapsamında Geri Kazanım Atölyesi düzenlenecek ve örnek Yağmur Suyu Hasat sistemleri oluşturulacak. Atölye çalışması kapsamında Kızılaycı Kadınların katılımıyla evlerde oluşan atık malzemeler değerlendirilerek kullanıma hazır hale getirilecek.

Su kıtlığına ve su israfına dikkat çekmek ve çözüm odaklı su kaynağı oluşturmak amacıyla da çeşitli binalara örnek Yağmur Suyu Hasat Sistemleri kurulacak.

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, Proje koordinatörü Kızılay Kadın Kolları Başkanı Tülay Kümber başta olmak üzere emeği geçen tüm Kızılaycılara teşekkür etti. Saygılı, “2030 vizyonumuzda yer alan "Daha Yaşanabilir Bir Çevre İçin Çalışacağız" stratejik hedefimiz kapsamında oluşturulan bu proje farkındalık oluşturmak ve doğru alışkanlıklar oluşturmak açısından önemli. Katılmak isteyen herkes gonulluol.org internet sitemizden kayıt yaptırarak Kızılay'a gönüllü olabilir ve çalışmalarımıza destek verebilir. Çok yönlü bir yardım organizasyonu olduğumuz için gönüllülerimizle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Proje koordinatörü Kızılay Kadın Kolları Başkanı Tülay Kümber ise destek veren tüm Kızılaycılara, Şube Başkanları, Genç Kızılaylar ve Kadın Kolları Gönüllülerine teşekkür etti. Kümber, "Kızılay insana ihtiyaç duyduğu zaman yardım eden bir iyilik hareketi. Bunun yanı sıra da toplumsal ve çevre konularına da duyarlı bir yapıyız. Çevrenin geri dönüşü olmayan tahribatına, su kaynaklarının kısıtlı olmasına dikkat çekmek istedik. Çöpe attığımız her malzeme çöp değil, geri dönüştürülebilir malzemeler var. Hepimiz evlerimizde atık malzemeleri ayırarak geri dönüşüme kazandırabiliriz. Bu aynı zamanda ekonomik de bir kaynak. Herkesi çevre konusunda duyarlılığa davet ediyorum. Bu dünya bizim ve başka dünya yok, çocuklarımıza bırakacağımız bir emanet" dedi.

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