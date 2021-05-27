Adana'da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi

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Adana polisi 12 milyon kaçak makaron ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri organize sanayi bölgesinde bulunan bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 12 milyon kaçak makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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