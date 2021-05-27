Adana´da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi

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Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da, polisin düzenlediği operasyonda, depoda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Organize Sanayi Bölgesi´ndeki depoya baskın yaptı. Yapılan aramalarda gümrük kaçağı 12 milyon makaron ele geçirilirken, 1 şüpheli de gözaltına alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-27 09:50:43



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