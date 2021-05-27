Karaisalı’dan 10 ülkeye süs bitkisi ihracatı

Adana'nın Karaisalı ilçesinde faaliyet gösteren özel çiçekçilik işletmesi, 10 ülkeye 20 çeşit ürün ihraç ediyor.

Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Kuzgun Mahallesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren çiçekçilik işletmesinde incelemelerde bulundu. Dünya genelinde büyük bir ticaret hacmi olan süs bitkilerinin Karaisalı’da da üretildiğini belirten Kaymakam Kaya, "Kuzgun Mahallesinde 24 dekar kapalı alanda üretilen süs bitkilerinin ihraç edilmesi sevindirici. İşletme bu yıl itibariyle 20 çeşit ürün ile 10 ülkeye ihracat yapar hale gelmiştir" dedi.

Kaymakam Mehmet Kaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda bölgede süs bitkilerinin üretilmesi için çalışmaya başlandığını belirterek, "İklim koşulları dikkate alındığında Karaisalı oldukça avantajlıdır. Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi hem çiftçimize hem ülkemize kazandıracaktır, dolayısıyla ilçemizde bulunan çiftçilerimiz ile görüşerek doğru yönlendirmeler ile yerel kalkınma yolunda önemli adımlar atacağız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.