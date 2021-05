Adana'nın imar sorununa çözüm arayışı Zeydan Karalar, ilgili oda başkanları, müteahhitlerin temsilcileri ve meclis grup başkan vekilleriyle bir araya gelerek, Adana’nın imar konusundaki sorunlarının çözülmesi adına eylem planı başlattı Karalar: “Kentimiz 1/25.000’lik planın iptalini avantaja dönüştürecek, imar mastır planı oluşturacaktır”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İlgili her kesimi ve yetkiliyi dahil ederek ortak akıl oluşturalım ve uygun bir imar planına Adana’yı kavuşturalım istiyoruz" dedi.

Başkan Karalar, kentin imar sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ilgili meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Katılımcıların periyodik olarak bir araya gelerek, sorunların çözümü adına her bir ilçe için teker teker çalışılarak ilerlenmesi gerektiğini söyleyen Başkan Karalar, “1/25.000’lik imar planları iptal edildikten sonra Adana’nın plansız kent olduğuna dair söylemler dile getirilir oldu. Daha önce de bu soruna çözüm bulmak için geniş katılımlı bir grupla toplantı yapmıştık. 3 bin hektar alan söz konusuydu. Kamuoyunda ve ilçe belediyelerimizde sorunun Büyükşehir’den kaynaklandığına dair serzeniş vardı. Oysa o gün de izah ettiğimiz gibi, sorun bizim direnç göstermemizden değil, özellikle 1/5.000’lik ve 1/25.000’lik planlarla ilgili Çevre ve Şehirciliğin uygun görmediği hususlar vardı. Ama o aşamada ciddi mesafe kat edildi. 1/25.000’lik imar planlarının iptal edileceğini biliyorduk ve edildi zaten. Bunu Adana olarak fırsata çevirmeliyiz. Bu işin bütün taraflarıyla bir araya gelelim, çalışalım ve ortak bir noktada buluşalım. Daha önce mesafe aldığımız ve 4 merkez ilçemizdeki toplam 3 bin hektarlık, 1/5.000 ölçekli nazım imar planını çıkartalım. 1/5.000’liklerin, 1/ 100.000’liklere uygun hale getirilerek Adana’da olası problemlerin ortadan kaldırılmasıyla ilgili İmar Master Planı yapmak gibi bir fikrimiz var. Bunu sadece Büyükşehir olarak değil, hep birlikte gerçekleştirmek istiyoruz. Konuya dahil hiçbir tarafın sadece kendi çıkarlarını gözettiği değil, ilgili bütün dinamiklerin olumlu bakacağı ve Adana’nın geleceğine yönelik, uzun yıllar problem oluşturmayacak, yeşil, temiz, betona mahkum edilmemiş bir kent oluşturmak için çalışalım” dedi.



"Sonuç almak için periyodik olarak toplanılmalı"

Adana’nın talihsizliğinin çok eski bir kent olması ve ciddi manada olumsuz bina yapısının bulunması olduğunu ifade eden Başkan Karalar, “Kentin eski sorunlu bölümlerini yıkıp değiştirme şansı yok. En azından yeni yerler düzenlenirken iyi planlama yapılabilir. Adana’da plan yapmak çeşitli nedenlerden ötürü zor ama bu ekibin sorunları çözeceğine, Adana’yı güzel bir imar planına kavuşturacağına inanıyorum. Adana plansız bir şehir değil. Kentimiz 1/25.000’lik planın iptalini avantaja dönüştürecek, imar mastır planı oluşturacaktır. Müteahhitlerin önünü açacak, ruhsat almasını sağlayacak 3 bin hektarlık alan sorununu da meclislere getirip çıkarılması için çalışıyoruz. Hiçbir belediye kendi alanındaki inşaat sektörünün durmasını istemez. Yaptığımız toplantılardan sonuç alabilmek için haftada bir, periyodik olarak, gerekirse ilçe ilçe bir araya gelinerek, şu anda burada olmayan paydaşları da dahil ederek çalışmalıyız. İlgili her kesimi ve yetkiliyi dahil ederek ortak akıl oluşturalım ve uygun bir imar planına Adana’yı kavuşturalım istiyoruz” diye konuştu.

Katılımcıların söz alıp görüş belirttiği toplantının son bölümünde, bir sonraki toplantının planlaması da yapıldı.

Toplantıya Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkan Vekilleri Ozan Gülaçtı, Serdar Seyhan, Recai Mercimek, Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Adana Yapı Müteahhitleri Derneği (AYAMDER) Başkanı Nadir Vurankaya, Adana Müteahhitler Birliği Başkanı Haydar Çakıroğlu, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Hasan Aksungur, Şehir Plancıları Odası Adana Şube Başkanı Onur Kafalı, Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Tatar, TMMOB İKK Sekreteri Ahmet Uncu, Şehir Plancısı Ulaş Çetinkaya ve Büyükşehir bürokratları katıldı.

