Başkan Erdem: "Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Erdem: "Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık"

İHA

Başkan Erdem: "Genel başkanımızın gücünü arkamıza aldık"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Genel Başkanımızın gücünü arkamıza alarak aydınlık yarınlara yürüyoruz" dedi.
Başkan Erdem, Ankara'ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekillerini ziyaret etti. TBMM'de partisinin grup toplantısına katılan Başkan Erdem, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Başkan Erdem, ardından CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin'i TBMM'de ziyaret ederek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
"Ceyhan'da her vatandaşın eşit ve kaliteli hizmet alması için elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz" diyen Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımızın gücünü arkamıza alarak aydınlık yarınlara yürüyoruz. Çıktığımız bu yolda yaptıklarımız ve yapacaklarımızın daha da fazlasını yapmak için Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile fikir alışverişinde bulunduk. Genel Başkanımız Ceyhan'ı önemsediklerini söyledi. Bizlerde onun gücü ile Ceyhan’da çok güzel projelere imza attık. Yaptığımız faaliyetleri, Ceyhan’daki çalışmalarımızı anlatarak bilgi verdik. Çıktığımız bu yolda yeni projelerimizle Ceyhan'a daha da fazlasını katacağız."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu Yılda iki defa yavru çıkaran kırlangıçların su ve yem ihtiyaçlarını otogar görevlileri ve çalışanları karşılıyorlar
YEREL HABERLER Kırlangıçlar otogarı mesken tuttu Yılda iki defa ...
Adana'nın imar sorununa çözüm arayışı Zeydan Karalar, ilgili oda başkanları, müteahhitlerin temsilcileri ve meclis grup başkan vekilleriyle bir araya gelerek, Adana’nın imar konusundaki sorunlarının çözülmesi adına eylem planı başlattı Karalar: “Kentimiz 1/25.000’lik planın iptalini avantaja dönüştürecek, imar mastır planı oluşturacaktır”
YEREL HABERLER Adana'nın imar sorununa çözüm arayışı Zeydan Karalar, ...
Çintimar'a spor STK'larından tam destek Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar: "El ele vererek Adanamıza daha güzel hizmetler yapalım"
YEREL HABERLER Çintimar'a spor STK'larından tam destek Gençlik ve ...
Karaisalı’dan 10 ülkeye süs bitkisi ihracatı
YEREL HABERLER Karaisalı’dan 10 ülkeye süs bitkisi ihracatı
Acı: "Aşı müjdesi piyasalarda pozitif beklenti oluşturdu" ATO Meclis Başkanı İsmail Acı, doğru zamanlama, hızlı ve etkili aşılamanın piyasalara da pozitif olarak yansıyacağını belirtti
YEREL HABERLER Acı: "Aşı müjdesi piyasalarda pozitif beklenti ...
Adanalı Atlet Kayhan Özer Elmas Lig'de
YEREL HABERLER Adanalı Atlet Kayhan Özer Elmas Lig'de
Yüreğir Belediyesi’nden çiftçilere arıcılık kursu
YEREL HABERLER Yüreğir Belediyesi’nden çiftçilere arıcılık kursu
Dönmezoğlu: "Çöp değil ham madde ithal ediyoruz" Adana Plastik Geri Dönüşüm Sanayicileri adına açıklama yapan Kamil Dönmezoğlu, karışık hurda ve etilen polimer atık ithalatına getirilen yasaklar nedeniyle telafisi mümkün olmayan mağduriyetlerin eşiğine geldiklerini belirtti
YEREL HABERLER Dönmezoğlu: "Çöp değil ham madde ithal ...
TSYD’den İHA’ya ödül Spor Başarı Ödülleri’ni kazananlar belli oldu
YEREL HABERLER TSYD’den İHA’ya ödül Spor Başarı Ödülleri’ni ...
Rekortmen yüzücü Kıbrıs’a yüzmek için sponsor arıyor
YEREL HABERLER Rekortmen yüzücü Kıbrıs’a yüzmek için sponsor arıyor
Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı kesildi
YEREL HABERLER Yola düşen kayalar nedeniyle 6 mahallenin ulaşımı ...
Tufanbeyli’ye iki yeni halı saha
YEREL HABERLER Tufanbeyli’ye iki yeni halı saha
Dr. Görür: "Çocukların günde 20-30 dakika güneşlenmesi D vitamini ihtiyacını karşılar"
YEREL HABERLER Dr. Görür: "Çocukların günde 20-30 dakika ...
Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu Yaklaşık 300-400 kilogram ürün veren ağaçlardan bu sene 20 ile 40 kilogram ürün bekleniyor
YEREL HABERLER Sıcak hava enterdonat cinsi limonu vurdu Yaklaşık ...
Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki 'torbacı' operasyonunda 20 tutuklama
Adana´da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana´da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Markette kadınların kavgası karakolda bitti Adana’da markette hırsızlık yaptığı öne sürülen kadın ve çocuklarıyla market çalışanı kadınlar arasında kavga çıktı Kavgada market çalışanı kadınlar yaralandı İki taraf da birbirinden şikayetçi olurken, taraflar ifadesi alınıp serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Markette kadınların kavgası karakolda bitti Adana’da ...
Adana'da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 12 milyon kaçak makaron ele geçirildi
Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu başladı Çukurova’da 30-40 yıllık portakal ağaçları, kesildikten sonra meşakkatli bir çalışmayla mangal kömürüne dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Portakal ağaçlarının kömür yolculuğu ...
Firari katil zanlısı öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce alıkoymuş Adana’nın Kozan ilçesinde sevgilisini ve Suriyeli bir kadını öldürmekten aranan firari zanlının sevgilisini 1 ay önce kaçırıp 11 gün alıkoyduğu, bu süre içinde de genç kadını dövüp, “Seni öldürüp cesedini parçalarım” diyerek tehdit ettiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Firari katil zanlısı öldürdüğü sevgilisini 1 ay önce ...
Sanayinin Devler Liginde AOSB’den 16 firma yer aldı AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sütcü: "Daha fazlasını başaracak güçteyiz"
YEREL HABERLER Sanayinin Devler Liginde AOSB’den 16 firma yer ...
Kızılaycılar "Geri kazanıyoruz" diyor
YEREL HABERLER Kızılaycılar "Geri kazanıyoruz" diyor
Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından vuruldu
YEREL HABERLER Minik Vildan evin merdiveninde tabancayla başından ...
2 yaşındaki Vildan başından vuruldu Tedavi için Şırnak’tan Adana’ya gelen ailenin küçük kızı başından tabancayla vuruldu
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Vildan başından vuruldu Tedavi için ...