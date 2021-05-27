ÇDSO yaz konserleri başlıyor

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), yaz konserlerinde sanatseverlerle buluşuyor.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde ve Adana Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Mimar Sinan Açık Hava Tiyatrosu’nda, pandemi koşullarına uygun şekilde gerçekleşecek konserlerle Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, sanatseverlerle buluşacak.
3 Haziran Perşembe günü valslar, polkalar ve ariyalardan oluşan “Opera Gecesi”, 8 Haziran Salı günü “Senfoni ile Yunus Emre İlahileri”, 10 Haziran Perşembe günü İsmail Altunsaray ile Nilgün Kızılcı'nın solist olduğu “Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri” ve 9 Temmuz Cuma günü, Amerikalı şarkıcı Della Miles konseri gerçekleşecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.