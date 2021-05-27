Adana'da bir takside 7 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre jandarma ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda uyuşturucuyu Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarına getireceği bilgisi üzerine plakası belirlediği bir taksiyi takibe aldı. Ekipler durdurdukları takside yaptıkları aramada 7 bin 370 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Takside yolcu olarak bulunan M.N. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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