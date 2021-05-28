10 Milyon 350 bin liralık vurgun yapan tefecilere şafak vakti operasyon



Yusuf KANTARLI/ADANA,(DHA) ADANA'da tefecilik usulüyle 68 kişiden 10 Milyon 350 bin lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaparak 68 kişiden toplam 10 Milyon 350 bin lira haksız kazanç elde eden şebekeyi deşifre etti. Şebekeye üye olduğu öne sürülen 25 kişiye yönelik, savcılığın yakalama kararı çıkartması sonrası şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerine baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Yusuf KANTARLI

2021-05-28 07:39:00



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