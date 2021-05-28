Gürçam ve Özgan'dan tarih ve doğa turizmine davet

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Kazım Özgan, tarih ve doğa tutkunlarını, binlerce yıllık geçmişe sahip Kozan'a davet etti.

Kozan Kent Konseyi, Mayıs ayı toplantısını milli mücadele kahramanlarından Sehlikzade Hasan Efendi'nin torunları Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşlerin ilçeye kazandırdığı aile müzesinde gerçekleştirdi.

Kaymakam Şafak Gürçam, tarih ve doğa turizmine kapılarını açan Kozan’a herkesi davet ederek, "Sehlikzade Hasan Efendi, Kurtuluş Savaşında milli mücadeleyi yürüten kahramanımız. Şuan torunları bu bölgeyi müze haline getirdiğini gördük. Gerçekten insan o döneme ait evrakları ürünleri görünce duygulanmamak elde değil. Kozan önemli bir geçmişe sahip şehir. Bunu gelecek nesillere aktarmak gerek. Tarihi kültürel zenginlikleri çok fazla. Önemli bir destinasyon noktası. Artık burası da ilçemizde ikinci bir müze olmuş durumda" dedi.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'da, geleneksel el aletleri, tarihi belgeler ile bölgenin geçmişine ev sahipliği yapan müzeyi kente kazandıran Kemal ve Cemal Selekoğlu kardeşlere teşekkür etti. Başkan Özgan, bölgenin geçmişten günümüze taşıdığı tarihi izleri görmek üzere tarih ve tutkunlarını ilçeye davet etti.

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