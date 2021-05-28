"Conolar"ın hayatı film oluyor Adanalı "Conolar" uluslararası arenaya taşınacak Adana’da çekimlerine başlanan belgesel film, “Bütün Mümkünlerin Kıyısında”, Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya katılacak

Adana adliyelerinde çıkardıkları kavgalarla hafızalara kazınan Conolar’ın hayatı, beyaz perdeye taşınıyor.

Tarih boyunca ve günümüzde sosyokültürel farklılıklarıyla öne çıkan Adana’da dikkat çekecek önemli bir belgesel film hazırlığına başlandı.

Dünyanın en prestijli ödüllerinden Berlin Film Festivali Kitaplığı’na seçilen 11 romandan birinin yazarı, Adana’nın bereketli topraklarında doğup büyüyen Meltem Yılmaz ile “Koku’nun Serüveni” belgeseliyle Los Angeles Film Festivali dahil 60 festivalden ödülle dönen yönetmen Şahin Yiğit, Adana’nın Cono Aşireti’ni izleyici ile buluşturmak üzere bir araya geldi.

Docudrama (yarı belgesel film, yarı belgesel oyun) tarzındaki belgesel filmin çekimleri, Adana’da başladı. Yazar Meltem Yılmaz’ın “Bütün Mümkünlerin Kıyısında” adlı kitabındaki bir hikayeden uyarlanan film, Cono Aşireti’ni yalnızca ilişkilendirildikleri suç dünyası ile değil, günlük hayatlarından alışkanlıklarına, hayallerinden hayata tutunma çabalarına, yaşanmışlıklarından aşklarına, ayrılıklarına ve hüzünlerine kadar her yönüyle izleyici ile buluşturacak.

“Bütün Mümkünlerin Kıyısında” projesi, Berlin ve Venedik Film Festivalleri başta olmak üzere dünyanın birçok festivalinde yarışmaya hazırlanıyor.

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