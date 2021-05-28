2 yaşındaki çocuk asansörde sıkışarak öldü Adana’da öğretmen babası ile asansöre binen bir çocuk iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışınca, boynu kırılarak hayatını kaybetti Baba ve oğlunun asansöre binmeden önceki görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı

Adana’da babası ile asansöre binen bir çocuk iç kapı olmadığı için boşluğa kolu sıkışınca, boynu kırılarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77198 sokaktaki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, teknoloji tasarım öğretmeni Zafer Uğuz, 2 yaşındaki oğlu Eren Uğuz'u alarak dedesi Mehmet Soytaş’a kahvaltı yapmaya gitti. Apartmanın ikinci katına çıkmak için baba oğluyla birlikte asansöre bindi. Bu sırada asansörün iç kapısı olmadığı için çocuğun kolu kapı ile asansör arasındaki boşluğa sıkıştı. Bu durumu fark etmeyen baba 2. katın düğmesine basıp asansör hareket edince çocuk sıkıştı. Baba hemen asansörü durdurdu ancak bu sırada çocuğun boynu kırıldı. Baba hemen yardım isteyip bir taraftan da çocuğu sıkıştığı yerden kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Olay yerine kısa sürede CanKur ve sağlık ekipleri gelirken, CanKur ekipleri asansörü açıp çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı. Çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada olayı gören Aksel Yastı ise çocuğun babasıyla birlikte asansöre bindikten sonra kolu sıkıştığını asansör de yukarı çıktığı için boynu kırıldığını, herkesin yardıma koştuğunu ancak çocuğun kurtarılamadığını söyledi. Zafer Uğuz’un eşinin de öğretmen olduğu ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.



Son görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, baba ve oğlunun apartmana girmesi ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Babasının apartmana önce girdiği, çocuğun ise oyun oynayarak sonradan girdiği görüldü. Daha sonra da baba ve oğlun asansöre bindiği görüldü. Bu çocuğun son görüntüsü oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.