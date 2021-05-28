Robotik kodlama eğitimleri başladı Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi hizmete girdi

Seyhan Belediyesi ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle faaliyete geçen Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi’nde, Seyhan Kent Konseyi ve 01 Sosyal Bilişim Kooperatifi işbirliğinde gönüllü eğitmen Sevgi Bal’ın verdiği robotik kodlama eğitimleri başladı.

Seyhan Belediyesi ve ÇÜ Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğiyle Bakımyurdu Caddesi üzerindeki hizmet binasında kurulan Atölye Seyhan Girişimcilik Merkezi Z kuşağı için cazibe merkezi olacak.

Enerji ve imalat sanayi gibi geleneksel sektörlerin yazılım, nesnelerin interneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojilerle buluşacağı; yazılımcıların, tasarımcıların, gömülü sistem kodlayıcılarının ve makerların yeni ürün ve tasarımlarını hayata geçirebilecekleri ortak bir üretim ve paylaşım alanı olması planlanan Atölye Seyhan’da bilgisayar, bilgisayar destekli donanımlar (Ardunio vb.), programlanabilir akıllı cihazlar (PLC vb.), lazer kesim cihazları, 3D yazıcı ve görüntüleyici, küçük el aletleri (VR Gözlük, mikroskop, mikro denetleyici eğitim seti, devre elemanları) gibi ekipman, donanım ve sarf malzemeleri yer alıyor.



Robotik kodlama eğitimi protokolü imzalandı

Atölye Seyhan’da Z kuşağı olarak adlandırılan gençlere yönelik olarak Seyhan Kent Konseyi ve 01 Sosyal Bilişim Kooperatifi işbirliği ile Atölye Seyhan’da gönüllü eğitmenlerle robotik kodlama eğitimlerinin protokolü Başkan Akay, Seyhan Kent Konseyi Başkanı Erkan Karakaya, 01 Sosyal Bilişim Kooperatifi Başkanı Perihan Tıraş arasında imzalandı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, teknolojinin çok hızlı değiştiği çağımızda Z kuşağı olarak adlandırılan gençlerin teknolojiyle çok iç içe olduğunu, bilgisayar, akıllı telefon gibi teknolojik cihazları çok iyi ve çok fazla kullandığına dikkati çekti. Başkan Akay, “Teknolojik bağımlılık bazen kötü alışkanlıklara da neden olabiliyor. Oysa aynı teknoloji, üretim yoluyla da kullanılabilir. Bizim yapmak istediğimiz Z kuşağını doğrudan doğruya üretime, teknolojinin getirdiği kazanımlara yönlendirecek bir eğitim vermek. Kodlamayla başlayıp, ana noktaları öğretirken, onların analitik düşünmesini de sağlamak istiyoruz. Zihinsel olarak çok yetkin çocuklar var. Bütün mesele bu yetkinliklerin doğru alanda kullanılması. Doğru alan derken öncelikle üretimde kullanılması” dedi.

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