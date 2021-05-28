Sokak ortasında vuruldu Tabancayla vurularak yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı

Adana’da sokak ortasında vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37012 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Ayyıldız sokakta yaya olarak giderken yanına yaklaşın silahlı kişi ya da kişilerin saldırıya uğradı. Ayyıldız tabancadan çıkan kurşunla ağır yaralandı. Yaralı ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayı gerçekleştiren zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.