Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (2)

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EREN´İN SON GÖRÜNTÜLERİ

Adana´da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz´un son anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, minik Eren´in babasıyla birlikte apartmana girdiği, ardından da asansöre bindiği görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-28 13:53:32



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