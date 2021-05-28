Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti (3)

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EREN´İN CENAZESİ ALINDI

Adana´da babasıyla bindiği asansörde kolu kabin ile duvar arasına sıkışıp boynunun kırılması sonucu hayatını kaybeden Eren Uğuz´un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu´nda yapılan otopsisinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Babası Zafer Uğuz'un aldığı minik Eren´in cenazesi, defnedilmek üzere Mersin´in Silifke ilçesine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-28 16:37:20



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