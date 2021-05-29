Kozan'da orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana´nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar Mevkii´nde, akşam saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangını, 35 arazöz, 2 dozer, 1 greyder, 150 itfaiye erinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışmaları devam ederken, can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Ekiplerin ilk yaptığı incelemede yangında 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-05-29 00:08:23



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