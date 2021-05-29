Kozan’da orman yangını kontrol altına alındı

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, akşam saat 19:55 sıralarında Kozan ilçesi Akdam Mahallesi Vezirağalar mevkii Dikili Bölgesi'nde çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz ve su tankı, 10 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder ve 150 yangın işçisi ile müdahalede bulunuldu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar kızılçam ormanlık alan zarar görürken, yanan bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
Öte yandan bir orman işçisi yangına müdahale sırasında kalp krizi geçirdiği için hastaneye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.