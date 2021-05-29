Kozan'da orman yangını (3)

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ARAZÖZ ŞÖFÖRÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Adana´nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, alevlere müdahale sırasında Veysel Kalmalı isimli arazöz şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalmalı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-05-29 01:09:26



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