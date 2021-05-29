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Kozan'da orman yangını (3)

DHA

Kozan'da orman yangını (3)


ARAZÖZ ŞÖFÖRÜ KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Adana´nın Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi Karafakıllar mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, alevlere müdahale sırasında Veysel Kalmalı isimli arazöz şoförünün kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kalmalı, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL
2021-05-29 01:09:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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