Patronunun anahtarını kopyalayıp, kasasından 110 bin TL çaldı



Anıl ATAR/ADANA, (DHA)ADANA´da ayakkabı imalathanesinde çalışan Mehmet Saygı (31), patronu Selçuk Alçin´den (43) habersiz, iş yeri ve kasanın anahtarını kopyalayıp, iki arkadaşıyla birlikte kasadaki 110 bin TL´yi çaldı. Güvenlik kamerası kayıt cihazını da söken şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerin suçlarını itiraf ettikleri, 71 bin TL´yi de harcadıklarını söyledikleri belirtildi.

Olay, 20 Mayıs gecesi merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi´nde meydana geldi. Kendisine ait ayakkabı imalathanesine gelen Selçuk Alçin, iş yerinin kapısının açık olduğunu, içerideki çelik kasada bulunan 110 bin TL´nin çalındığını gördü. Alçin´in ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, iş yeri kapısında ve çelik kasanın kapağında zorlama olmadığını saptadı.

SOYGUNA GİDİŞ ANI KAMERADA

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, beyaz renkli bir hafif ticari aracın, imalathanenin olduğu bölgeye geldiği, içerisinden inen 2 kişinin iş yerine girdiğini ve çelik kasadaki paraları çaldığını, 1 kişinin ise araçta beklediğini belirledi. Şüphelilerin, soygunun ardından para dolu poşetle ayrıldığı anlar da başka bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BORCUNU ÖDEMEK İÇİN SOYGUN PLANI YAPMIŞ

Polis, yaptığı çalışmayla soygunu, Alçin´in yanında çalışan Mehmet Saygı´nın planladığını saptadı. Saygı´nın, bir süre önce borçlandığı ve borcunu ödeyemediği, bu nedenle de iş yerini soymaya karar verdiği tespit edildi. Saygı´nın, kopyaladığı iş yeri ve kasanın anahtarını, arkadaşları Cemal Demir (29) ile Gökhan Aslan´a (32) verdiği belirlendi.

GÜVENLİK KAMERASI CİHAZINI DA SÖKMÜŞLER

Saygı´nın şüphe çekmemek için bir arkadaşıyla araç takası yaptığını ve bu araçla adrese geldikleri kaydedildi. Mehmet Saygı´nın araçta beklediği ve iş yerine giren arkadaşları Cemal Demir ile Gökhan Aslan´ın önce güvenlik sistemini devre dışı bırakıp, kasadaki 110 bin TL´yi çaldığı, ardından da güvenlik kamerası cihazını sökerek yanlarında götürdükleri tespit edildi.

SUÇU İTİRAF ETTİLER

Polis ekipleri, düzenlenen operasyonla Mehmet Saygı, Cemal Demir ve Gökhan Aslan´ı yakalayıp, gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda bulunan 39 bin TL paraya el konuldu. Emniyete götürülen şüphelilerin suçu itiraf ettikleri, 71 bin TL parayı harcadıklarını söyledikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR

2021-05-29 11:15:36



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