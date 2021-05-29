Kozan'daki orman yangınında 2 hektar alan zarar gördü



Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)ADANA'nın Kozan ilçesinde dün çıkan ve ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen orman yangınında 2 hektar alanın zarar gördüğü belirlendi.

Akdam Mahallesi Karafakıllar mevkisi yakınlarında, dün saat 20.30 sıralarında, kızılçam ormanlık alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle otluk alana sıçrayan alevleri görenler, itfaiyeye bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edilirken, yangına 30´un üzerinde arazöz ile 150 itfaiye eri müdahale etti. Bazı köylüler ise alevlerin ekili tarlalarına sıçraması ihtimaline karşı hasat ettikleri buğdaylarını kaldırdı. Köylüler, yangına müdahale eden Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine de yardım etti. İlçe Jandarma Komutanı Nuh Anacık ve Kozan Orman İşletme Müdürü Şensu Küçükateş ise yangına müdahaleyi takip etti. Ekiplerin 3,5 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü ve soğutma çalışması başlatıldı. Yangın nedeniyle 2 hektarlık alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma sürerken, ekipler de soğutma çalışmalarına devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Kozan Ali GÖKDAL

2021-05-29 13:11:24



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