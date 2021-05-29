Oyuncu İlker Aksum'un otomobili takla attı (3)

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EMNİYET KEMERİ KURTARMIŞ

Adana'da refüjdeki ağaca çarpıp takla atan oyuncu İlker Aksum´u takılı olan emniyet kemerinin kurtardığı belirtildi. Taklalar atıp, yol kenarına savrulan otomobilden esnaf tarafından çıkarılan Aksum'un götürüldüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çekilen röntgen sonuçlarında olumsuz bir duruma rastlanmadığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-05-29 16:55:28



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