Pozantı’da orman yangını

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Adana’nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor.



Yangın, Pozantı ilçesine bağlı Gökbez Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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