Pozantı’da orman yangını

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ADANA, (DHA)ADANA'nın Pozantı ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, öğleden sonra Pozantı ilçesine bağlı Gökbez Mahallesi Yelgirmez mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, su tankları ve arazözler ile sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için müdahale başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-05-29 18:08:34



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