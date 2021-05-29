Pozantı'da orman yangını (2)

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ORMANI ATEŞE VEREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangınını çıkarttığı öne sürülen Ahmet A. isimli şüpheli, orman ve polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekipler, yere yatırdığı Ahmet A.'yı kelepçeleyip, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-05-29 18:36:47



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