Pozantı'da orman yangını (3)



BELEDİYE BAŞKANI: UYUŞTURUCU KULLANICISI CİĞERİMİZİ YAKTI

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Gökbez Mahallesi'ndeki orman yangınını çıkarttığı öne sürülen ve polis ekiplerince gözaltına alınan Ahmet A.'nın uyuşturucu kullanıcısı olduğunu belirtti. Başkan Çay, "Maalesef Pozantı'da uyuşturucu kullanıcısı olan kendini bilmez bir şahsiyetin, bir haftadır Pozantı ilçemize yaşattığı kabusu, bugün de ormanımızı yakmasıyla yaşadık. Kaçarak elindeki ateşle farklı noktalarda Pozantı'nın karşısındaki Gökbez Mahallesi mıntıkasında yakmak suretiyle ciğerimizi de beraberinde yaktı. Orman ekiplerimizin tamamı takviye kuvvetlerle beraber müdahale ediyorlar. Şahıs yakalandı emniyet tarafından. Ancak tabii ki üst noktalarda, aşağılarda yangın kontrol altına alındı sayılır. Kısmen yanıyor. İnşallah bölgede farklı yerlerden gelen yardımlarla bu yangının üstesinden gelmeyi hedefliyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

'KENDİNİ BİLMİYOR'

Şüphelinin 2 gün önce Pozantı Belediyespor'a ait soyunma odasını yaktığını, bazı araçların camlarını kırdığını kaydeden Başkan Çay, "Uyuşturucu kullanıyor, kendini bilmiyor. Bizim de ciğerimizi bu yakıyor. Bölgedeyiz elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Destek oluyoruz ama ciğerler de yanmaya devam ediyor" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Akif ÖZDEMİR

2021-05-29 18:58:18



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