Pozantı’daki orman yangını kontrol altına alındı

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Adana’nın Pozantı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.



Pozantı ilçesine bağlı Gökbez Mahallesi’nde 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangını çıkaran zanlının daha öncede Pozantıspor Kulübü’nün tesislerini ve bir mobil veri aracını kundakladığı öğrenildi. Uyuşturucu bağımlısı zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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