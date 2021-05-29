Pozantı'da orman yangını (4)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Pozantı ilçesi Gökbez Mahallesi'nde çıkan orman yangını, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin 2 saati aşkın süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-05-29 19:52:33



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