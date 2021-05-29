Adana'da, 'cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheliye gözaltı



Can ÇELİK/ADANA, (DHA)ADANA'da, E.M., sosyal medya hesabı üzerinden S.K. isimli kişinin kendisine cinsel istismarda bulunduğuna dair yazılı bir mesaj yayınladı. E.M.'nin mesajından sonra aynı kişi tarafından cinsel şiddet ve istismara maruz kaldığını iddia eden çok sayıda kişi de E.M.'ye destek verdi. S.K., iddialar üzerine polis ekiplerince gözaltına aldı.

19 Nisan 2021 tarihinde arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gelen ve ziyarete gittiği arkadaşının komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren E.M., yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Parkta yürüme bahanesiyle S.K. tarafından ıssız alanlara götürüldüğünü ve başta sözlü tacize daha sonra ise cinsel istismara maruz kaldığını anlatan E.M., duyurusunun ardından kendisine diğer mağdurlardan gelen mesajları paylaştı.

ÇOCUK YAŞTAKİ KIZLARA İSTİSMAR İDDİASI

Aralarında 18 yaşından küçük kızların da bulunduğu birçok kişiyi istismar ettiği öne sürülen S.K.'nın yakalanması isteyen sosyal medya kullanıcıları internet üzerinden kampanya başlattı. Söz konusu paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi´nde Psikoloji Bölümü´nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp, kadınlarla iletişime geçerek istismarda bulunduğu iddia edilen S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

'CİNSEL BİRLİKTELİKLE TERAPİ YAPIYORUM'

Şüphelinin farklı yöntemlerle iletişime geçtiği kadınları kandırmaya çalıştığı ''Ben terapi yapıyorum, benimle cinsel birliktelik yaşarsan eski sevgilini unutursun'' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. S.K.'nın ayrıca olumsuz cevaplar karşısında söz konusu mağdurlara yoğun ısrarda bulunduğu ve kendine karşı çıkan bazı kadınları darbettiği de iddia edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis, çalışma başlattıktan kısa süre sonra şüpheli S.K.'nın yerini tespit ederek gözaltına aldı. Ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabında duyuru yapan Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında, "Adana'da meydana gelen 'Şüpheli S.K.'nın, kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı' yönündeki iddia ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli S.K. 29.05.2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi. Şüphelinin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK

2021-05-29 23:05:53



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