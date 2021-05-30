İşletme müdürleri görevlerine başladı

Adana Orman Bölge Müdürlüğünde yeni atanan işletme müdürleri görevlerine başladı.

Adana Orman İşletme Müdürlüğü müdür yardımcılığı görevini yürüten Şükrü Mirik, Karaisalı Orman İşletme Müdürü ve Saimbeyli Orman İşletme Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Mehmet Doğan Pos Orman İşletme Müdürü olarak atandı.

Göreve yeni başlayan müdürleri tek tek ziyaret eden Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz beraberinde Bölge Müdür Yardımcısı Tuncay Can ve Personel Şube Müdürü Ahmet Ayyıldız ile birlikte hayırlı olsun temennisinde bulunarak başarılar diledi.

İşletme müdürlüklerinin teknik ekibi ile bir araya gelen Yılmaz, göreve yeni başlayan işletme müdürlerinin personel ile birlik ve beraberlik içinde ormancılığa ve bölgeye daha iyi hizmet etmeye çalışacaklarına inandığını belirtti.

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