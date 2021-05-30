Adana’da kaçakçılık operasyonu Kaçak akaryakıt, nargile tütünü, cinsel ürün, puro ve sigara ele geçirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı

Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin 500 litre akaryakıt, 589 kilo nargile tütünü, 4 bin 929 cinsel ürün, 600 puro ve 470 paket sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri il genelinde kaçakçılığı önlemek için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada birçok noktada kaçak ürün satıldığı bilgisine ulaşan polis, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 13 bin 500 litre akaryakıt, 589 kilo nargile tütünü, 4 bin 929 cinsel ürün, 600 puro, 470 paket sigara, 75 litre nargile yapımında kullanılan gliserin, 3 bin 100 nargile yapımında kullanılan ambalaj paketi ve 23 litre nargile yapımında kullanılan aroma ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 zanlı gözaltına aldı.

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