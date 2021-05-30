İmamoğlu'nda yol bakım ve yenileme çalışmaları

Adana Büyükşehir Belediyesi, İmamoğlu ilçesinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Tuna Mahallesi’ndeki Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Adnan Menderes Caddesi’nde Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından alt yapı çalışmaları tamamlanan Atatürk ve Adnan Menderes caddelerinde Bitümlü Sıcak Asfalt Kaplama çalışmalarında sona gelindi. Cumhuriyet Mahallesi ile Adalet Mahallesi’ni bir birine bağlayan 1100 metre uzunluğunda 11 metre genişliğindeki Adnan Menderes Caddesi’nde asfaltlama çalışmalarını tamamlayan ekipler yolu trafiğe açtı.

Tuna Mahallesi’ndeki 1100 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki Atatürk Caddesi’ndeki çalışmalarda da sona gelindi.

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