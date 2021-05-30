'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı



ADANA, (DHA)ADANA´da, kendisini üniversitede psikoloji bölümü öğrencisi olarak tanıtarak E.M. isimli kadına, eski sevgilisini unutturmak için cinsel terapi yapma bahanesiyle yaklaşan ve olumsuz yanıt alınca da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Sercan Keskinkılıç (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Benzer yöntemlerle başka kadınlara da cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Keskinkılıç, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Arkadaşını ziyaret için 19 Nisan'da Adana'ya gelen ve arkadaşının komşusu Sercan Keskinkılıç tarafından cinsel istismara uğradığını öne süren E.M., yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Parkta yürüme bahanesiyle Keskinkılıç tarafından ıssız alanlara götürüldüğünü ve önce sözlü tacize daha sonra ise cinsel istismara maruz kaldığını anlatan E.M., duyurusunun ardından kendisine diğer mağdurlardan gelen mesajları paylaştı.

ÇOCUK YAŞTAKİ KIZLARA İSTİSMAR İDDİASI

Aralarında 18 yaşından küçük kızların da bulunduğu birçok kişiyi istismar ettiği öne sürülen Keskinkılıç'ın yakalanmasını isteyen sosyal medya kullanıcıları internet üzerinden kampanya başlattı. Söz konusu paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi´nde Psikoloji Bölümü´nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp, kadınlarla iletişime geçerek istismarda bulunduğu iddia edilen Keskinkılıç'ın yakalanması için çalışma başlattı.

'CİNSEL BİRLİKTELİKLE TERAPİ YAPIYORUM'

Şüphelinin farklı yöntemlerle iletişime geçtiği kadınları kandırmaya çalıştığı ''Ben terapi yapıyorum, benimle cinsel birliktelik yaşarsan eski sevgilini unutursun'' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü. Keskinkılıç'ın ayrıca olumsuz cevaplar karşısında söz konusu mağdurlara yoğun ısrarda bulunduğu ve kendine karşı çıkan bazı kadınları darbettiği de iddia edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis, çalışma başlattıktan kısa süre sonra şüpheli Keskinkılıç'ın yerini tespit ederek gözaltına aldı. Ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabında duyuru yapan Emniyet Genel Müdürlüğü paylaşımında, "Adana'da meydana gelen 'Şüpheli Keskinkılıç'ın, kadınlar ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı' yönündeki iddia ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bazı sosyal medya platformlarına da yansıyan iddia ile ilgili firari şüpheli Keskinkılıç 29.05.2021 günü Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verdi.

Şüpheli Keskinkılıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Keskinkılıç, tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez ADANA, (DHA)

2021-05-30 17:41:21



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