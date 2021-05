Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya, hamilelerde elektronik sigara kullanımın arttığını ve elektronik sigara kullanan hamilelerde embriyo gelişim geriliği ile mental bozukluğun oluştuğunu söyledi.

Elektronik sigaranın satışı ve reklamı yasak olmasına rağmen dünya genelinde kullanımı artmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, günümüzde 40 milyondan fazla reşit olmayan gencin tütün ürünleri kullandığı tahmin ediliyor.

‘Klasik sigaradan daha hafif’, ‘sigara bırakma aracı’ gibi lanse edilen ürünün yapılan araştırmalar sonucunda içerisinde barındırdığı nikotin nedeniyle sigara kadar zararlı olduğu da ortaya çıktı.

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Sekreteri ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya, ‘31 Mayıs Dünya Tütüne Hayır Günü’ dolayısıyla yaptığı açıklamada, elektronik sigaranın da bir çeşit tütün ürünü olduğunu belirterek, “Elektronik sigara aslında bir çeşit tütün ürünüdür. 2013 yılında ülkemizde yasal düzenlemelerle elektronik sigaranın satışı, reklamı ve pazarlaması yasaktır. Ancak ne yazık ki dünyada ve ülkemizde elektronik sigaranın kullanım oranı her geçen gün artmaktadır. Satışının yasak olmasına rağmen hem internet ortamında hem de normal olarak satışının yapıldığını görüyoruz. 2016 yılından itibaren de elektronik sigara kullanımdaki artışı biliyoruz” dedi.



“Gebeler elektronik sigaranın zararını bilmiyor”

Hamilelerin yüzde 3’ünün elektronik sigara kullandığını kaydeden Pelin Duru Çetinkaya, “Avrupa’da yapılan çalışma sonucunda 1820 yaş arası gençlerin yüzde 20’sinin elektronik sigara kullandığı, normal popülasyonun yüzde 3,7’sinin elektronik sigara kullandığını biliyoruz. Yine ne yazık ki ülkemizde yapılan bir çalışmada gebelerde yüzde 3 oranında elektronik sigara kullanmaktadır. Bizim yaptığımız çalışmada da gebelere de ‘Neden elektronik sigara kullanıyorsunuz’ diye soruldu ve yüzde 45’i elektronik sigaranın zararlarını bilmediklerini söyledi. Bu çok yüksek bir rakam” ifadelerini kullandı.

Son 1 buçuk yılda korona virüs nedeniyle yaklaşık 3 buçuk milyon kişinin öldüğünü ancak tütünün her sene 8 milyon kişiyi öldürdüğünü vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Çetinkaya, şunları söyledi:

“1 buçuk yıldır dünya korona virüs pandemisiyle mücadele ediyor. 1 buçuk yılda yaklaşık 3 buçuk milyon insan öldü. Tütün ise her sene 8 milyon insan öldürüyor. Tütün bir salgındır. Alınan önlemler sonucu klasik sigara kullanımı azalacak endişesiyle tütün endüstrisi elektronik sigara isminde yeni bir ürün piyasaya sürmüştür. Bunu da sigaraya göre daha az zararlı yada sigara bırakma aracı diye lanse ettiler. Oysa yapılan bütün çalışmalar nikotin içermediğini iddia eden elektronik sigaranın analizinde nikotin saptanmıştır.”



“Elektronik sigarada akciğer hasarına yol açıyor”

Adana’da elektronik sigara kullanan 321 kişi üzerinde anket yaptıklarını da aktaran Çetinkaya, “Bu kişilerle yaptığımız ankette başlama nedenleri sorduk ve ‘sigarayı bırakmak için’ olduğu şeklinde bir yanıt aldık. Bunların devam eden takiplerinde sadece yüzde 5’inin sigarayı bıraktığını ve 3 ay sonra yeniden başladığını gördük. Kişinin kendi başına sigara bırakma başarısı zaten yüzde 2 ile 5’dir. Elektronik sigarada aynı klasik sigara gibi akciğer hasarı, ani zehirlenmeler, patlamalar sonucunda baş ve boğun yaralanmaları yapıyor” diye konuştu.

Öte yandan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya, elektronik sigara kullanan hamilelerde embriyo gelişme geriliği ve mental bozukluklar yaşandığının saptandığını bildirdi.



“Elektronik sigarayı normal sigaradan ayırt etmiyoruz”

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubesi Başkanı, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil ise sigara kullanımının akciğer kanserine yol açtığını belirterek, “Son 1520 yıldır sigarayı bıraktırma üzerine geliştirilen yaklaşımlarla akciğer kanserinin azaldığını görüyoruz. Akciğer kanserinde temelde 2 faktör çok önemli olarak karşımıza çıkıyor. Birincisi hem kadınlarda hem de erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. Ama en önemli unsuru hem erkek hem kadınlarda en sık ölüme neden olan kanser türü olarak karşımıza çıkıyor. Sigarayı bırakalım, önlem alalım ve kanserden kurtulalım diyoruz. Elektronik sigarayı normal sigaradan ayırt etmiyoruz. Tütün içeren bütün maddelerin kullanılmamasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.

