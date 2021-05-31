'Marco' ile aramada kamyonda 175 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Anıl ATARYusuf KANTARLI/ ADANA, (DHA)ADANA´da polisin nakliye kamyonunda narkotik köpeği `Marco´ ile yaptığı aramada, ev eşyalarının arasına gizlenmiş bir valiz içerisinde 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförü Y.İ. (45), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kente giren araçları kontrol noktasında durduran polis, arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan evden eve taşımacılık yapan nakliye kamyonu da narkotik köpeği `Marco´ ile arandı. Ekiplerin, Marco´nun, kamyonun kasasına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada paketlenmiş eşyaların arasına gizlenmiş bir valizin içerisinde 175 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Kamyon şoförü Y.İ., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Y.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adana / Merkez Anıl ATAR
2021-05-31 10:57:54
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