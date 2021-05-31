Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, çete lideri olmaktan yargılanıyor

Can ÇELİKEser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)ADANA´da 16 yıl önce kimliğini kaybeden Servet Karaca´nın (45) hayatı kabusa döndü. Hakkında çete lideri olmaktan dava açılan ve Kayseri´de de 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırmaktan yargılanan Karaca, "Kayseri´ye hiç gitmedim. Evimin önünde tişört ve terlik satarak geçiniyorum" dedi.
Kentte, 2005 yılında çarşıya alışverişe giden Servet Karaca´ya, yanından geçen bir kişi çarptı. Karaca, bir süre sonra kimliğinin de bulunduğu cüzdanın olmadığını fark etti. Cüzdanını bulamayan Karaca, karakola başvurdu, gazeteye kimliği için kayıp ilanı verdi.
Servet Karaca, olaydan 3 yıl sonra Adana Emniyet Müdürlüğü´nden gelen telefonla sarsıldı. Polis, Karaca´ya çete lideri olmaktan kırmızı bültenle arandığını ve Kayseri´de dolandırıcılıktan yargılandığını söyledi. Kayseri 1´inci Asliye Ceza Mahkemesi´nde 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkan Karaca´nın dosyası son olarak Kayseri Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi´ne gönderildi.
TİŞÖRT VE TERLİK SATARAK GEÇİNİYOR
Eşini 2005 yılında kaybettikten sonra ikinci evliliğini yaptığını dile getiren 4 çocuk annesi Servet Karaca, yaklaşık 15 yıldır çete lideri olmaktan, Kayseri´de de 30 kişiyi 18 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılandığını belirtti. Hayatında hiç Kayseri´ye gitmediğini kaydeden Karaca, "15 yıldır TOKİ binalarındaki evimde oturuyorum. Buranın da parasını kredi çekerek kapattım. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. Evimin arkasında tezgah açıp tişört ve terlik satıyorum. 4-5 yıldır bu şekilde geçiniyorum. Yıllardır emeğimle çalışan bir insanım. Çete lideri olsam mal varlığım olurdu. Büyük bir mağduriyet yaşıyorum. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Adana / Merkez Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI
2021-05-31 15:37:15
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