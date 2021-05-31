Ceyhan'da cinayet Evin banyosunda silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde evinin banyosunda silahla vurularak yaralanan şahıs kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Papaklı Sokak'ta meydana gelen olayda, Hüseyin Erdoğan (55) ağabeyi ve ablası ile kaldığı evin banyosunda silahla vuruldu. Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Erdoğan kurtarılamadı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmalarda, 1 adet tabanca ve 5 adet boş kovan bulundu.

Evde Hüseyin Erdoğan ile birlikte yaşayan 2 kardeşten birinin yatalak olduğu, diğerinin ise aklen malul olduğu anlaşıldı.

Yatağa bağımlı Halit Edoğan'ın, tanımadığı esmer bir şahsın eve gelerek önce banyoda bulunan kardeşine ateş ettiğini, daha sonra da 2 defa kendisine ateş ettiğini ancak kendisini vuramadığını, buna karşılık yatağının yanında bulunan kuru sıkı tabancayı şüpheliye doğrulttuğunu ve şüphelinin kaçtığını söylediği öğrenildi.

Şüpheliyi tespit ve yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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