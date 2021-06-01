Sunar ürünlerine Avrupa’dan ödül yağdı Elita Gıda’nın ‘Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı’, ‘Sunar Mısır Yağı’ ve ‘Hüner Mısır Yağı’ ile Sunar Özlem’in ‘Hüner Un’a dünyaca ünlü Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından “Lezzet Ödülleri” verildi

Sunar Şirketler Grubu’nun bitkisel yağ üreten şirketi Elita Gıda’nın ‘Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı’, ‘Sunar Mısır Yağı’ ve ‘Hüner Mısır Yağı’ ile un ve yem sektöründe öncü şirketi Sunar Özlem’in ‘Hüner Un’a dünyaca ünlü Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından “Lezzet Ödülleri” verildi.

Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, bünyelerinde yer alan şirketlerin ürettiği 4 markanın International Taste Institute (Uluslararası Tat Enstitüsü) tarafından ödüllendirilmesinin mutluluk verdiğini söyledi. Yaklaşık yarım asır önce Sunar Şirketler Grubu Kurucusu merhum Hacı Nuri Çomu’nun ‘Sofranda olmayan ürünü üretme’ anlayışıyla yola devam eden Sunar’da, ürettikleri ürünlerle dünyanın birçok yerinde milyonlarca tüketicinin beğenisini kazanmaya devam ettiğini belirten Özkan, “Aldığımız her ödül bu anlayışı tescilliyor” dedi.



200’den fazla şef ve gıda uzmanı onayı

Elita Gıda’nın ‘Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı’, ‘Sunar Mısır Yağı’ ve ‘Hüner Mısır Yağı’ ile Sunar Özlem’in ‘Hüner Un’a dünyaca ünlü Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından “Lezzet Ödülleri” almasının yeni başarılar için teşvik niteliğini taşıdığını belirten Özkan, “Merkezi Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de bulunan International Taste Institute (Uluslararası Tat Enstitüsü) ürünleri titizlikle değerlendiriyor. Dünyaca ünlü 200’den fazla şef ve gıda uzmanının ‘Blind Taste’inden geçerek ödüllendirilen ürünlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Bu ülkenin topraklarından, insanından aldığımız güçle, Devletimizin Turquality programı kapsamına aldığı yerli ve milli markalarımızla ülkemizi dünya arenasında layıkıyla temsil etme çabamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

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