Bilgili kırsaldaki vatandaşlarla buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilgili kırsaldaki vatandaşlarla buluştu

İHA

Bilgili kırsaldaki vatandaşlarla buluştu

AK Parti Kozan İlçe Başkanı Av. Yusuf Bilgili, Kozan'da köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Başkan Bilgili, yönetim kurulu üyeleri Esad Şahin ve Faruk Yiğenoğlu ile birlikte Kozan'ın Kuytucak, Karanebili, Bağözü mahallerinde vatandaşlar ile bir araya geldi.
Köylerde pekmez yapan, buğday hasadı gerçekleştiren ve hayvancılık ile uğraşanlar ile sohbet eden Bilgili,
Kuytucak’ta tarihi çeşmenin onarılması ve çevresinin düzenlenmesi için Yüreğir Belediyesi ile görüştü. Bilgili, “Bin rakımlı Üçbey Dağlarında bir çoban vatandaşımızın AK Parti'ye ve Recep Tayyip Erdoğan’a olan güveni bizleri daha çok çalışmamız daha çok kalbe dokunmamız için adeta gönül köprüsü ile mest etti" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaçak göçmenler, bagajda yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak göçmenler, bagajda yakalandı
10 milyon 350 bin liralık vurgun yapan tefecilere operasyonda 9 tutuklama
YEREL HABERLER 10 milyon 350 bin liralık vurgun yapan tefecilere ...
Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp, kafasında yumurta kırdırttı Adana'da bir youtuber direğe bantla bağladığı arkadaşının üstüne ‘Tokat atan 1 TL, kafasında yumurta kıran 5 TL kazanır’ yazılı kağıdı yapıştırdı Sosyal medya hesapları için video çektiklerini söyleyen gençlere bazı vatandaşlar tepki gösterdi Youtuber Said Rammo: “Gelen görüp vuruyor”
YEREL HABERLER Arkadaşını direğe bağladı, parayla tokat attırıp, ...
Adana'daki tefeci operasyonunda 9 tutuklama
YEREL HABERLER Adana'daki tefeci operasyonunda 9 tutuklama
Sunar ürünlerine Avrupa’dan ödül yağdı Elita Gıda’nın ‘Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı’, ‘Sunar Mısır Yağı’ ve ‘Hüner Mısır Yağı’ ile Sunar Özlem’in ‘Hüner Un’a dünyaca ünlü Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından “Lezzet Ödülleri” verildi
YEREL HABERLER Sunar ürünlerine Avrupa’dan ödül yağdı Elita Gıda’nın ...
Kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı Adana’da kendisini sopayla yaralayan kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı Gelinin ilk görüşmede kavganın tavuk nedeniyle çıktığını savcılıktaki ifadesinde ise kayınbabasının kendisini evden kovduğunu daha sonra da kafasına sopayla vurduğunu söylediği öğrenildi
YEREL HABERLER Kayınbabasını bıçaklayan gelin tutuklandı Adana’da ...
Kozan’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
YEREL HABERLER Kozan’da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri
Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik kebapla kutladı 13 Nisan'dan bu yana oturarak yemek yemenin yasaklandığı restoranlar yarın sabahtan itibaren kapılarını açıyor 35 metrelik kebabı hem vatandaşlara hem de görev başındaki polislere dağıttı Kebapçı Yaşar Aydın: "Sabaha hazırız"
YEREL HABERLER Restoranların açılışını havai fişek ve 35 metrelik ...
Ceyhan'da cinayet Evin banyosunda silahla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Ceyhan'da cinayet Evin banyosunda silahla vurulan ...
Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, çete lideri olmaktan yargılanıyor
YEREL HABERLER Kimliğini kaybeden terlikçi kadın, çete lideri ...
Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai
YEREL HABERLER Yüreğir'e kesintisiz elektrik için yoğun mesai
Kozan’da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası Başsavcı Fırat: "Kozan Cezaevinde kitap okuma oranı yüzde 80"
YEREL HABERLER Kozan’da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı ...
Oyuncu İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için manevra yapınca takla atmış
YEREL HABERLER Oyuncu İlker Aksum, motosiklete çarpmamak için ...
'Marco' ile aramada kamyonda 175 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER 'Marco' ile aramada kamyonda 175 kilo uyuşturucu ele ...
Adana'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı
YEREL HABERLER Adana'da bir evden 6 kamyon çöp çıkarıldı
Dutun pekmez yolculuğu başladı Adana'da Üçbey Dağlarında yaşayan vatandaşlar sarı altın olarak bilinen dut pekmezi için kazanların başına geçti Dutlar kazanlarda saatlerce kaynatılarak pekmeze dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Dutun pekmez yolculuğu başladı Adana'da Üçbey ...
Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Gelin-kayınpeder arasında 'mangalda tavuk' kavgası: 2 ...
Hamilelerde elektronik sigara kullanımı embriyo gelişim geriliğine yol açıyor ‘Sigara bırakma aracı’ olarak lanse edilen elektronik sigara, nikotin nedeniyle sigara kadar zararlı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Pelin Duru Çetinkaya: “Korona virüs 1 buçuk yılda 3 buçuk milyon, tütün ise her sene 8 milyon insan öldürdü” “Gebeler elektronik sigaranın zararını bilmiyor” Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Adana Şubesi Başkanı Prof. Dr. Timuçin Çil: “Tütün içeren bütün maddelerin kullanılmamasını öneriyoruz”
YEREL HABERLER Hamilelerde elektronik sigara kullanımı embriyo ...
Tavuk yemeği tartışması kanlı bitti, gelin kayınpederini bıçakladı
YEREL HABERLER Tavuk yemeği tartışması kanlı bitti, gelin ...
Piknik tüpünde çay demlerken yanarak yaralandı Adana’da engelli bir kadın kahvaltı için piknik tüpünde çay demlerken, kıyafetinin tutuşması sonucu alevler arasında kaldı Çığlık atarak yardım isteyen kadının tamamen yanmaktan komşuları ile itfaiye ekibi kurtardı Hastaneye kaldırılan yaşlı kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Piknik tüpünde çay demlerken yanarak ...
Adana'da 175 kilo 500 gram esrarla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da 175 kilo 500 gram esrarla yakalanan zanlı ...
'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Cinsel terapi' bahanesiyle kadınları istismar eden ...
Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi Uçuşun gerçekleştiği bölgede vatandaşlar gökyüzünde süzülen paraşüt sporcularının hava turunu meraklı gözlerle izlediler
YEREL HABERLER Yamaç paraşütleri gökyüzünü renklendirdi Uçuşun ...
Adana'da kadınlara cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Adana'da kadınlara cinsel şiddet uyguladığı iddia ...