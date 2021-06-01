Gezici Bilgi Evi yola çıktı

Seyhan Belediyesi, uzaktan eğitim olanağının bulunmadığı ya da kısıtlı olduğu ilçenin eski köylerindeki öğrenciler için ‘Gezici Bilgi Evi’ni hizmete sundu.

Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğrencilerin yaşadığı bilgiye erişim sorununun aşılmasına yardımcı olmak amacıyla Seyhan Belediyesi tarafından hizmete sunulan Bilgi Evlerine “Gezici Bilgi Evi” de katıldı.

Seyhan’ın eski köylerinde yaşayıp evinde uzaktan eğitim ve ders çalışma olanağı bulunmayan ya da maddi imkansızlık nedeniyle bilgiye erişimde sıkıntı yaşayan öğrenciler için bir midibüs bilgi evine dönüştürüldü. İnternet bağlantısı, kütüphanesi, portatif masa ve sandalyeleri ile öğrencilerin bilgiye erişim sorununu ortadan kaldıran “Gezici Bilgi Evi”nin ilk durağı Karayusuf Mahallesi oldu.

Çocuklar Gezici Bilgi Evi kütüphanesinden aldıkları kitapları Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’a okumak için adeta birbirleriyle yarıştı.

Bilgi çağının yaşandığı günümüzde salgın nedeniyle bilgiye erişimde ciddi sıkıntılar ve eğitimde aksamalar yaşandığına işaret eden Başkan Akay, “Bu sıkıntıları giderebilmek için şu anda 5 bilgi evimiz sürekli hizmet veriyor. Yakında 3 bilgi evini daha hizmete sunacağız” dedi.

İlçe merkezinden uzaktaki köylerde yaşayan çocuklar için de “Gezici Bilgi Evi”ni hazırladıklarını belirten Başkan Akay, “Gezici Bilgi Evi otobüsümüzde internet bağlantısı, EBA’ya ulaşma noktaları var. Ayrıca çocuklara bir takım ikramlarda bulunuyoruz. İki binin üzerinde kitapla çocukların hiç olmazsa bu dönemdeki sıkıntılarını biraz da olsa gidermeye çalışıyoruz. Bilgi çağında en önemli işimiz, bilgiye erişim konusunda kolaylıkları sağlamak olacak. Seyhan Belediyesi olarak bizler bunun bilinci içerisindeyiz” diye konuştu.

Salgın sürecinde toplumsal yaşamdan ve eğitimden uzak kalan çocukların Gezici Bilgi Evi ile belki de hiç yaşamadıkları bir duyguyu yaşadıklarını ifade eden Akay, “Mutlulukları yüzlerinden, gözlerinden okunuyor.Bizim için çocukların mutluluğu her şeyin ötesinde” dedi.

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