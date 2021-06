Adana'da yas ve matem danışmanlığı hizmeti

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek.

Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce hazırlanan ve Çukurova Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Teknik Destek Programı'na kabul edilen 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' için çalışmalar başladı. Proje ile kentte her türlü travmatik olay sonucu yaşanan kayıpların ardından yeniden yapılanmaya çalışan aile bireylerine bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmeleri için profesyonel psikolojik destek sağlanacak. İlk olarak Adana'da hayata geçirilecek projenin ileriki zamanda ülke genelinde de uygulamaya konulması bekleniyor.

Projeyle ilgili konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, “Şu an içinde bulunduğumuz korona virüs salgını sürecinde hastalıktan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımız oluyor. Onların yakınlarına bu proje kapsamında psikolojik desteğimiz sunacağız. Acısı olan vatandaşın acısına ortak olacağız. Umarım yakın zamanda ülke genelinde de bu proje uygulamaya geçecektir. çalışmayla birlikte kişiler yas ve matem sürecini nasıl geçireceği konusunda sağlamlık kazanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak her alanda vatandaşlarımızın yarasına merhem olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

