Feke'de 442 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

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Adana'nın Feke ilçesinde 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Süphandere Mahallesi'nde iki aracı durdurup arama yaptı. Araçlarda 442 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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