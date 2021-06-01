Salep soğanı toplayan 1 kişiye 83 bin 938 lira ceza

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Adana’nın Saimbeyli ilçesinde koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ekipleri, jandarma ile birlikte koruma altındaki salep soğanlarını toplayan 1 kişiyi yakaladı.

Kimliği açıklanmayan şahsa 83 bin 938 TL idari para cezası uygulandı.

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