2021- LGS Sınavı için tüm ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak

Adana'da, olan 2021LGS Sınavına katılacaklar için tüm ilçe nüfus müdürlüklerinin hafta sonu açık bulundurulacağı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre,5 6 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak olan 2021LGS Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için tüm ilçe nüfus müdürlükleri 05.06.2021 Cumartesi saat 08.0016.00 ile 06.06.2021 Pazar günü 08:0012:00 saatleri arasında açık tutulacak.

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